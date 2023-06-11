SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SS284 IN TERRITORIO DI BRONTE, 4 FERITI

95047

11 giugno 2023 19:24
Bronte
News
Ennesimo incidente stradale sulla ss284.

Nel pomeriggio di oggi, 11 Giugno 2023 , si è registrato in territorio di Bronte al km 11,050 uno scontro che ha coinvolto due autovetture .

Nello scontro si registrano quattro persone ferite.

Al momento non si hanno informazioni sulla gravita delle ferite riportate.

Sul posto i soccorsi

Gravi ripercussioni sul traffico con lunghe code si registrano nel tratto interessato dal sinistro.

Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.

