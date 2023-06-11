SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SS284 IN TERRITORIO DI BRONTE, 4 FERITI

Ennesimo incidente stradale sulla ss284.Nel pomeriggio di oggi, 11 Giugno 2023 , si è registrato in territorio di Bronte al km 11,050 uno scontro che ha coinvolto due autovetture .Nello scontro si reg...

Ennesimo incidente stradale sulla ss284.

Nel pomeriggio di oggi, 11 Giugno 2023 , si è registrato in territorio di Bronte al km 11,050 uno scontro che ha coinvolto due autovetture .

Nello scontro si registrano quattro persone ferite.

Al momento non si hanno informazioni sulla gravita delle ferite riportate.

Sul posto i soccorsi

Gravi ripercussioni sul traffico con lunghe code si registrano nel tratto interessato dal sinistro.

Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.