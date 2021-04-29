CATANIA: SCONTRO TRA DUE AUTO: UNA SI RIBALTA, UN FERITO

Incidente questa mattina intorno alle ore 11.30 nel quartiere periferico di Librino, nei pressi di viale Castagnola 8 vicino la rotonda della Questura.Per cause al vaglio da parte della Polizia Muni...

Incidente questa mattina intorno alle ore 11.30 nel quartiere periferico di Librino, nei pressi di viale Castagnola 8 vicino la rotonda della Questura.

Per cause al vaglio da parte della Polizia Municipale di Catania intervenuta sul posto, si è verificato uno scontro tra due autovetture, una Nissan Juke ed una Opel Astra, quest'ultima a causa del violento impatto si è ribaltata, con a bordo un uomo ed una donna.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per i soccorsi e mettere in sicurezza il veicolo ed un'ambulanza del 118 che ha soccorso, l'uomo, il conducente dell'Opel che ha riportato delle ferite, fortunatamente non gravi per essere trasferito all'ospedale per le cure del caso.