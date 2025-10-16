Scontro tra due autovetture a Ragalna: grave un ferito, trasportato in elisoccorso a Catania

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 16 ottobre 2025, intorno alle ore 17, a Ragalna, lungo la discesa di via Mazzaglia.A scontrarsi sono state una Fiat Panda e una C...

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 16 ottobre 2025, intorno alle ore 17, a Ragalna, lungo la discesa di via Mazzaglia.

A scontrarsi sono state una Fiat Panda e una Citroën. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Citroën, un giovane di 21 anni, potrebbe aver accusato un malore prima dell’impatto, circostanza che è ora al vaglio delle autorità.

Ad avere la peggio è stato proprio il ragazzo, che ha riportato ferite gravi a seguito del violento urto. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi.

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, vista la gravità delle condizioni, il giovane è stato trasferito all’elisuperficie, dove è atterrata l’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania per ulteriori accertamenti e le necessarie cure mediche.

Illeso invece il conducente dell’altro veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Ragalna, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestito la viabilità, rimasta rallentata per diverso tempo.

Le cause dello scontro restano tuttora in corso di accertamento.