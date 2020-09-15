AGGIORNAMENTOPurtroppo arriva la brutta notizia del decesso di un persona coinvolta nell'incidente che si è verificato questa mattina intorno alle ore 07.30 sulla superstrada ss284 nei presi dell usci...

AGGIORNAMENTO

Purtroppo arriva la brutta notizia del decesso di un persona coinvolta nell'incidente che si è verificato questa mattina intorno alle ore 07.30 sulla superstrada ss284 nei presi dell uscita scalilli.

Si tratta di un 35 enne, al momento non si conosco le generalità.

Ferito il conducente dell'altro mezzo, un 40 enne di Maletto

Il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico, con ripercussioni sul traffico

SCONTRO TRA DUE MEZZI SULLA SS284 NEI PRESSI DI SCALILLI, GRAVISSIMO IL BILANCIO UN MORTO ED UN FERITO 1/4 Successivo »

Gravissimo incidente questa mattina intorno alle ore 07.30 sulla superstrada ss284 nei presi dell uscita scalilli.

Nello scontro sono coinvolti due camion, che per cause non ancora note si sono scontrati frontalmente

Vista la gravità di uno dei feriti si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato nelle vicinanze del luogo del sinistro, per il conducente le condizioni sarebbero disperate.

Sul posto i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dai veicoli e mettere in sicurezza i mezzi, ambulanze , Carabinieri e la Polizia

Strada al momento chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso