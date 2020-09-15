SCONTRO TRA DUE MEZZI SULLA SS284 NEI PRESSI DI SCALILLI - UN FERITO GRAVISSIMO

+++FLASH+++Gravissimo incidente questa mattina intorno alle ore 07.30 sulla superstrada ss284 nei presi dell uscita scalilli.Nello scontro sono coinvolti due camion, che per cause non ancora note si s...

Gravissimo incidente questa mattina intorno alle ore 07.30 sulla superstrada ss284 nei presi dell uscita scalilli.

Nello scontro sono coinvolti due camion, che per cause non ancora note si sono scontrati frontalmente

Vista la gravità di uno dei feriti si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato nelle vicinanze del luogo del sinistro, per il conducente le condizioni sarebbero disperate.

Sul posto i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dai veicoli e mettere in sicurezza i mezzi, ambulanze , Carabinieri e la Polizia

Strada al momento chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso