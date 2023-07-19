SCONTRO TRA DUE MOTO A SANTA TERESA DI RIVA: GRAVE GIOVANE COPPIA, LA 18ENNE INCINTA PERDE LA BAMBINA

Ha perso la bambina che portava in grembo la 18enne rimasta coinvolta in un incidente stradale sul lungomare Paolo Borsellino a Santa Teresa di Riva.Era in sella ad uno scooter Piaggio Liberty condott...

Ha perso la bambina che portava in grembo la 18enne rimasta coinvolta in un incidente stradale sul lungomare Paolo Borsellino a Santa Teresa di Riva.

Era in sella ad uno scooter Piaggio Liberty condotto dal suo compagno, un 17enne, quando si sono scontrati con una motocicletta Zontes 125 condotta da un 17enne.

Un impatto violento che ha fatto sbalzare dal sellino tutti e quattro i ragazzi che viaggiavano sui mezzi. Le condizioni più gravi sono subito apparse quelle della 18enne incinta e del suo ragazzo. Mentre la ragazza veniva portata all’ospedale di Taormina, il fidanzato e gli altri tre ragazzi sono stati trasferiti al Policlinico.

Troppo grave il trauma riportato nello scontro dalla ragazza incinta. Nonostante i medici abbiano provato a salvare la bimba che portava in grembo, non è stato possibile fare nulla per la vita che stava crescendo in lei. Alle 5 il cuore della piccola ha smesso di battere. La madre è stata trasferita a Catania. Si trova ricoverata in prognosi riservata.

Il fidanzato nell’impatto ha riportato la frattura del femore, ferite lacero-contuse ed escoriazioni ed è ricoverato all’ospedale universitario con una prognosi di 30 giorni. Meno importanti i traumi riportati dagli altri due ragazzi che viaggiavano in sella alla motocicletta. Sono 15 i giorni di prognosi per il conducente e la passeggera dell’altro mezzo.

Si tratta di un 17enne di Santa Teresa di Riva e una 14enne di Messina medicati all’ospedale di Taormina dove in un primo momento era stata portata anche la 18enne.