SCONTRO TRA DUE MOTO SULLA SUPERSTRADA 121, DUE FERITI

AGGIORNAMENTO

Nel pomeriggio di oggi, 6 maggio 2024, si è verificato uno scontro tra due motociclette - una BMW ed una Honda - sulla superstrada 121, che ha lasciato due persone ferite.

I conducenti dei due mezzi coinvolti sono stati feriti nell'incidente. Dopo le prime cure fornite sul luogo dell'incidente, entrambi sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti medici. Fortunatamente, le loro ferite non sembrano essere gravi.

Gli agenti dei Carabinieri sono intervenuti immediatamente sulla scena per condurre i rilievi necessari al fine di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

A seguito di questo incidente, il tratto di superstrada coinvolto ha subito forti rallentamenti del traffico. Le autorità sono attualmente impegnate nella gestione della situazione per ripristinare la normalità della circolazione stradale.

