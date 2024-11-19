SCONTRO TRA SCOOTER A PATERNÒ: FERITO 19ENNE, TRAFFICO IN TILT
Paternò – Intorno alle ore 13:30 di oggi, 19 Novembre 2024 si è verificato un incidente stradale al Corso del Popolo, dove due scooter sono stati coinvolti in uno scontro le cui cause sono ancora al vaglio delle autorità competenti.
Ad avere la peggio è stato il conducente di uno dei due mezzi, un giovane di 19 anni, soccorso prontamente da un'ambulanza del 118.
Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale di Paternò per ulteriori accertamenti.
Fortunatamente, le sue condizioni non sembrerebbero gravi.
A seguito dell'incidente, il traffico lungo il Corso del Popolo sta subendo notevoli rallentamenti, con disagi per gli automobilisti. Le autorità locali sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e garantire il ripristino della normale viabilità.