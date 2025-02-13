95047

SCONTRO TRA SCOOTER E AUTO A PATERNÒ: GIOVANE FERITO

13 febbraio 2025 12:30
News
Paternò – Questa mattina, intorno alle 10:00, si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Santa Lucia e via Piemonte.

A scontrarsi sono stati uno scooter e un’auto, in circostanze ancora da chiarire.

Il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote, visibilmente provato e dolorante, è stato immediatamente soccorso e fatto accomodare sul marciapiede in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Al momento non si conoscono dettagli sulle sue condizioni di salute.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Paternò per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

A causa dell’impatto, il traffico ha subito qualche rallentamento per circa mezz’ora, prima di tornare alla normalità.

Restano ancora da accertare eventuali responsabilità e le cause che hanno portato alla collisione.

