SCONTRO TRA SCOOTER E AUTO A PATERNÒ: GIOVANE FERITO
Paternò – Questa mattina, intorno alle 10:00, si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Santa Lucia e via Piemonte. A scontrarsi sono stati uno scooter e un’auto, in circostanze ancor...
Paternò – Questa mattina, intorno alle 10:00, si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Santa Lucia e via Piemonte.
A scontrarsi sono stati uno scooter e un’auto, in circostanze ancora da chiarire.
Il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote, visibilmente provato e dolorante, è stato immediatamente soccorso e fatto accomodare sul marciapiede in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.
Al momento non si conoscono dettagli sulle sue condizioni di salute.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Paternò per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.
A causa dell’impatto, il traffico ha subito qualche rallentamento per circa mezz’ora, prima di tornare alla normalità.
Restano ancora da accertare eventuali responsabilità e le cause che hanno portato alla collisione.