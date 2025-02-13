SCONTRO TRA SCOOTER E AUTO A PATERNÒ: GIOVANE FERITO

Paternò – Questa mattina, intorno alle 10:00, si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Santa Lucia e via Piemonte. A scontrarsi sono stati uno scooter e un’auto, in circostanze ancor...

A cura di Redazione 13 febbraio 2025 12:30

