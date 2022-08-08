SCONTRO TRA TRE AUTO SULLA SP14 TRA PIANO TAVOLA E BELPASSO

Incidente nel pomeriggio di oggi, 08 Agosto 2022 intorno alle ore 16 sulla strada provinciale sp 14, nella strada che collega piano tavola con Belpasso.Per cause al vaglio da parte della Polizia Munic...

Per cause al vaglio da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto si è verificato un violento scontro che ha coinvolto ben tre autovetture, una Fiat Punto una Fiat 500 una Subaru Forester

A causa del violento scontro nella 500 sono esplosi gli airbag e la Punto ha finito la sua corsa andando a sbattere contro il muretto che costeggia la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 per prestare le prime cure ai malcapitati che fortunatamente secondo le prime informazioni non avrebbero riportato ferite gravi.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito notevoli rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso ed i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica