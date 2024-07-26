SCONTRO TRA TRE VEICOLI SULLA A19 PALERMO-CATANIA: ELISOCCORSO SUL POSTO E AUTOSTRADA CHIUSA AL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI ENNA

A causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli, l’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania all’altezza di Enna (chilometro 106)...

A causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli, l’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania all’altezza di Enna (chilometro 106).

La circolazione è temporaneamente deviata in uscita a Caltanissetta. Il percorso alternativo è costituito dalle SS640, SS626, 117 bis, SS192 con rientro in A19 a Mulinello. Traffico regolare in direzione Palermo.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione lungo la A19 nel più breve tempo possibile.