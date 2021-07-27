SCONTRO TRA UN MEZZO PESANTE ED UN'AUTO SULLA SS193: UN MORTO

Gravissimo incidente stradale oggi, 27 Luglio 2021 sulla strada statale 193 “Di Augusta.Per cause in via d'accertamento un mezzo pesante ed un autovettura sono entrati in collisione sulla sulla strada...

Gravissimo incidente stradale oggi, 27 Luglio 2021 sulla strada statale 193 “Di Augusta.

Per cause in via d'accertamento un mezzo pesante ed un autovettura sono entrati in collisione sulla sulla strada SS 193 la Augusta – Villasmundo al km 0,000, e quest'ultima per cause non ancora note si è ribaltata.

Nel sinistro è deceduto il conducente della vettura, al momento non note le generalità della vittima.

Al momento la strada è provvisoriamente chiusa al traffico per consentire l’esecuzione di rilievi

Sul posto i Vigili del Fuoco il 118 ed i carabinieri.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

