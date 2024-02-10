SCONTRO TRA UNA UN CAMION ED UNA BICI, CICLISTA TRASPORTATO IN ELISOCCORSO AL CANNIZZARO DI CATANIA
Un grave incidente stradale si è verificato pressi del Centro Commerciale Etnapolis a Paternò oggi, 10 Febbraio 2024 intorno alle ore 13.30. Lo scontro ha coinvolto un camion e un ciclista, con conseg...
Un grave incidente stradale si è verificato pressi del Centro Commerciale Etnapolis a Paternò oggi, 10 Febbraio 2024 intorno alle ore 13.30.
Lo scontro ha coinvolto un camion e un ciclista, con conseguenze gravi per quest'ultimo.
Le autorità stanno indagando sulla dinamica precisa dell'incidente, ma secondo le prime informazioni disponibili, il camion avrebbe investito il ciclista, trascinandolo per una distanza di circa 15/20 metri.
L'impatto è stato devastante, lasciando il ciclista con gravi ferite.
Sul luogo dell'incidente sono intervenute immediatamente due ambulanze per prestare le prime cure, ma data la gravità delle ferite, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero è atterrato all'interno del parcheggio di un supermercato nelle vicinanze, da cui il ciclista è stato trasportato all'Ospedale Cannizzaro di Catania per ricevere le cure necessarie.
Le sue condizioni sono riportate come serie.
La Polizia Municipale è intervenuta per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e per garantire la sicurezza nella zona interessata.