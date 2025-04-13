SCOOTER ABBANDONATO IN VIA GIOVANNI VERGA: UNA SEGNALAZIONE DAI CITTADINI

Oggi riceviamo una segnalazione da uno dei nostri fedelissimi lettori, che ci ha inviato una foto di uno scooter abbandonato ai bordi della strada, precisamente sul marciapiede di via Giovanni Verga.S...

Oggi riceviamo una segnalazione da uno dei nostri fedelissimi lettori, che ci ha inviato una foto di uno scooter abbandonato ai bordi della strada, precisamente sul marciapiede di via Giovanni Verga.

Secondo la testimonianza del lettore, il mezzo sembra essere stato lasciato senza una ragione apparente. L'immagine che ci è stata inviata mostra chiaramente lo scooter abbandonato sul marciapiede, privo di alcuni componenti e sprovvisto di targa.

Non è possibile determinare con certezza la causa del suo abbandono: potrebbe essere stato coinvolto in un incidente, rubato e lasciato lì, oppure semplicemente abbandonato dal suo proprietario.

In ogni caso, il mezzo rappresenta un ostacolo per la normale viabilità pedonale, creando difficoltà a chi cammina lungo la strada.

Con questa segnalazione, invitiamo le autorità competenti a intervenire al più presto per rimuovere il mezzo e garantire la sicurezza e il comfort dei cittadini che quotidianamente percorrono questa via.

La presenza di veicoli abbandonati non solo compromette la bellezza del nostro territorio, ma può anche costituire un pericolo per i pedoni.

Ringraziamo il nostro lettore per la sua tempestiva segnalazione e per l’impegno nel contribuire a mantenere la città ordinata e sicura per tutti. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per affrontare le piccole problematiche quotidiane che, se non risolte, possono trasformarsi in disagi per la comunità.

Ricordiamo che è possibile inviare le vostre segnalazioni attraverso il numero WhatsApp 3939504777.