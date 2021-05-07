SCOPERTA A CATANIA UNA PALAZZINA INTERA ALLACCIATA ABUSIVAMENTE ALLA RETE ELETTRICA: 11 DENUNCE
I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, coadiuvati dai colleghi della C.I.O. del XII° Reggimento Sicilia, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale, tesi a ripristinare la legalità nei quartieri a rischio del capoluogo etneo, hanno effettuato dei controlli a tappeto nel cuore del quartiere San Cristoforo, in particolar modo nelle vie e piazze utilizzate dalla criminalità organizzata per la vendita al minuto di sostanze stupefacenti.
Nel corso dell’operazione, avvalendosi anche della preziosa collaborazione del personale tecnico dell’Enel, i militari hanno avuto accesso ad un intero caseggiato di via Toledo, in passato teatro di attività antidroga da parte dei carabinieri, dove proprio tutti, ben 11 persone, tra le quali 9 donne, usufruivano di energia elettrica a costo zero tramite l’allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.
Nel medesimo contesto operativo sono stati altresì sequestrati 5 motocicli poiché i conducenti non indossavano il casco protettivo.