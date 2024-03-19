SCOPERTA A CATANIA UN'AUTOCARROZZERIA ABUSIVA, MAXI MULTA AL TITOLARE

L’aumento della sicurezza, reale e percepita dai cittadini, contrasto all’illegalità diffusa e lotta all’abusivismo commerciale sono stati gli obiettivi dell’attività coordinata a largo raggio svolta...

Al riguardo, in una prima fase dell’articolato servizio, dedicato ai controlli amministrativi, il titolare di un’autocarrozzeria, un 72enne pregiudicato catanese, è stato sanzionato per un importo complessivi di 5.164 euro, poiché al termine dell’accesso ispettivo, è stato accertato come l’impresa fosse esercitata abusivamente poiché totalmente sprovvista della prescritte autorizzazioni, tra cui la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la dichiarazione attestante i requisiti morali e professionali nonché quella attinente la conformità urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria.

Il 72enne inoltre ha anche omesso l’iscrizione alla Camera di Commercio (prevista per le attività che producono beni o servizi, per le attività bancarie o assicurative, per le ditte di trasporti o per gli artigiani e i piccoli commercianti) dell’attività di autocarrozzeria, che è quindi stata chiusa, mentre, tutte le attrezzature ed i macchinari da lavoro, trovati nei locali ispezionati, sono stati sequestrati.

I controlli sono stati poi rivolti alla circolazione stradale, per contrastare quelle condotte di guida irresponsabili che possono costituire un pericolo per l’incolumità di pedoni e autisti.

Nel frangente, per un 26enne catanese è scattato un approfondito controllo perché sorpreso da un equipaggio mentre, a bordo della sua Fiat 600, sfrecciava lungo il Corso Indipendenza.

Quando i Carabinieri lo hanno fermato, hanno scoperto subito che il giovane non aveva la patente di guida perché mai conseguita, poi, a seguito di una perquisizione sia personale che del veicolo, hanno trovato nella sua giacca circa 3 grammi di marijuana.

Dai successivi accertamenti, i militari dell’Arma hanno appurato che il giovane era stato già sanzionato per aver guidato l’auto senza patente circa un anno e mezzo prima, pertanto, poiché ha reiterato la violazione nell’arco dell’ultimo biennio, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente mentre, relativamente alla detenzione dello stupefacente, è stato segnalato quale “assuntore”, alla locale Prefettura.

Nel complesso, sono state identificate una ventina di persone, tra conducenti e passeggeri, e una decina di veicoli, per 4 dei quali sono state elevate sanzioni per un totale di € 1.081,00.

Gli operanti hanno rilevato e contestate condotte gravi come la guida senza patente e l’assenza di copertura assicurativa, oltre a procedere al fermo amministrativo per 2 autovetture.