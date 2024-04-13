SCOPERTA BISCA CLANDESTINA AL CENTRO DI CATANIA, MULTE PER 110MILA EURO

Nel corso dei servizi predisposti dal Questore di Catania, finalizzati a infrenare il fenomeno del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine, personale dipendente della squadra amministrativa, del...

Nel corso dei servizi predisposti dal Questore di Catania, finalizzati a infrenare il fenomeno del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine, personale dipendente della squadra amministrativa, della divisione di Polizia amministrativa della Questura, nella serata dello scorso 6 aprile ha effettuato diversi controlli nelle sale gioco dell’area urbana catanese.

In una sala gioco del quartiere San Cristoforo, gli operatori di Polizia hanno trovato, installato e funzionante, un apparecchio elettronico da gioco a led luminosi rotanti ad alea programmata, sprovvisto di titoli autorizzatori e non conforme alla normativa vigente.

Di conseguenza, l’apparecchio elettronico è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Al titolare della licenza è stata comminata una sanzione amministrativa per l’illecito rilevato, per un ammontare di 10mila euro.

Le attività di accertamento si sono poi estese alla zona del corso Italia, dove è stata controllata una sala gioco dove sono stati trovati, anche qui installati e funzionanti, 11 apparecchi elettronici da gioco del genere vietato che visualizzano il gioco del Poker, oltre a slot machine con 7 avventori intenti a giocare.

Anche in questo caso, gli apparecchi elettronici da gioco sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e nei al titolare della licenza sono stati contestati 11 verbali per illecito amministrativo, con sanzioni per un ammontare di 110mila euro.