SCOPERTA FABBRICA DI FALSI “THUN” A BELPASSO: DENUNCIATE MADRE E FIGLIA
I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato una 56enne, già gravata da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e la figlia di anni 24, entrambe del posto, poiché ritenute responsabili del concorso in contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, nonché ricettazione.
A seguito di attività info-investigativa, i militari hanno individuato il laboratorio artigianale all’interno del quale le due donne riproducevano illegalmente gli oggetti della nota azienda con sede a Bolzano, in violazione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale.
I carabinieri, perquisendo i locali, hanno rinvenuto e sequestrato:
• 2 fogli di carta, tipo libro mastro, contenente la lista degli ordini da spedire con relativo numerico e importo;
• 18 bigliettini con il logo del marchio;
• 232 stampi in silicone per la produzione di prodotti identici ai prodotti originali;
204 prodotti, ancora grezzi, equivalenti ai prodotti dell’azienda;
508 prodotti uguali ai prodotti originali;
1 contenitore di gomma siliconata per la realizzazione di stampi;
1 scatola contenente materiale di vario genere per realizzare e decorare i prodotti;
1 tablet e 1 smartphone utilizzati dalle donne per la commercializzazione dei prodotti.
Di seguito si riporta l’esito di una prima perizia eseguita da un esperto incaricato dall’azienda che attesta: “gli articoli sequestrati riproducono gli stessi soggetti, nonché le stesse soluzioni artistiche, stilistiche, gli stessi richiami simbolici e concettuali univocamente riconducibili alla THUN e protetti dai depositi e dalle corrispondenti registrazioni per modello industriale nazionale, comunitario e internazionale”.