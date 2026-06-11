Scoperta stalla abusiva a San Cristoforo: tre cavalli trovati dai Carabinieri, multa da 1.800 euro

Il proprietario, un 20enne già noto alle forze dell'ordine, dovrà trasferire gli animali entro 10 giorni.

Proseguono le attività dell’Arma dei Carabinieri etnea nel contrasto alle condotte illecite connesse alla detenzione e alla gestione irregolare degli equidi, fenomeno che rappresenta non soltanto una violazione delle norme a tutela degli animali, ma anche un potenziale fattore di rischio per la sicurezza pubblica.

In tale contesto, i Carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante, unitamente a personale del Dipartimento Veterinaria della locale A.S.P. hanno proceduto ad un controllo preventivo di una stalla per la verifica delle condizioni di custodia degli equidi, della regolarità delle strutture adibite al loro ricovero e del rispetto della normativa sanitaria e di identificazione degli animali.

Durante il controllo la stalla, ubicata nel quartiere di San Cristoforo, è risultata abusiva perché sono emerse irregolarità per le quali il proprietario, un 20enne catanese già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, è stato sanzionato.

Il 20enne ha infatti attivato una stalla senza la prevista comunicazione alle Autorità competenti ed inoltre è risultato sprovvisto del documento di accompagnamento per lo spostamento dei 3 equidi, con regolare chip, trovati all’interno del ricovero.

Nei confronti del giovane sono state elevate sanzioni per un importo di 1.800 euro e gli è stato prescritto di spostare gli animali presso una idonea struttura entro il termine di 10 giorni.

Al termine del controllo effettuato per una seconda stalla con all’interno 1 cavallo non sono state riscontrate irregolarità.