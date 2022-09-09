SCOPERTE A MISTERBIANCO DUE CASA FAMIGLIA ABUSIVE CHE OSPITAVANO UN TOTALE DI 18 ANZIANI

­In seguito ad una azione di controllo e vigilanza del territorio, la Polizia municipale di concerto coi Servizi sociali dell’ente, ha accertato che nel territorio comunale operavano due casa famiglia...

Gli agenti hanno potuto constatare che l’attività socio-assistenziale veniva svolta anche in mancanza dell’iscrizione all’Albo Comunale degli Enti di assistenza di cui all’art. 27 della L.R. 22/86.

In seguito a tale accertamento è stata disposta con ordinanza la chiusura delle due strutture invitando i titolari ad affidare i 18 anziani ospitati ai familiari di riferimento.

Il presidente della società è stato sanzionato con un verbale che prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 516,00 ad un massimo di 3.098,00 per violazione dell’art. 9 della L. 135/2001..

Quando si tratta di attività rivolta a soggetti fragili, quali gli anziani, la legge impone il rigoroso rispetto degli standard strutturali previsti dalla normativa, la presenza di operatori adeguati per numero e per profilo professionale all’utenza accolta ed una polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per la responsabilità civile, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti e delle norme igienico sanitarie.