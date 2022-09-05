SCOPERTI 5 PATERNESI CHE STAVANO RUBANDO MONETE ANTICHE DA UN’AREA ARCHEOLOGICA NEL PALERMITANO

Il questore di Palermo ha adottato misure di prevenzione personale nei confronti di otto persone. Per un 17 enne che aveva tentato di rubare un’auto in via Ugo La Malfa aggredendo il proprietario con...

Il questore di Palermo ha adottato misure di prevenzione personale nei confronti di otto persone. Per un 17 enne che aveva tentato di rubare un’auto in via Ugo La Malfa aggredendo il proprietario con un grosso cacciavite è stato imposto il divieto di accedere in alcuni esercizi pubblici per due anni e il transito e lo stazionamento in un’area del locale quartiere “San Lorenzo”.

Ad altro minore sorpreso a vedere droga nel mercato Ballarò è stato vietato di stazionare nella zona dello spaccio e di entrare in alcuni locali del mercato storico di Palermo.

Disposto il divieto di rientrare nel territorio di Baucina per cinque tombaroli arrestati lo scorso aprile dai carabinieri. Erano partiti da Paternò ed erano stati scoperti a razziare a Baucina, nell’area archeologica di Montefalcone. Erano stati controllati dai carabinieri e fermati. Nel veicolo c'erano ventitré monete dell’età del bronzo, oltre a strumentazione per commettere il reato (cinque torce tascabili, tre metal detector a piastra e quattro picconi).

Per i cinque il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha disposto il divieto di rientrare nel territorio del comune di Baucina . Per tre anni nei confronti di quattro di loro e per due anni nei confronti del quinto.