SCOPERTI A CATANIA MINIMARKET SENZA LICENZA E AUTONOLEGGIO CON ALLACCIO ABUSIVO ALLA RETE

La Polizia di Stato ha effettuato un controllo straordinario del territorio nei quartieri di Picanello, Barriera, Fasano, Canalicchio e nella zona della Scogliera, tra piazza Tricolore e piazza Mancin...

La Polizia di Stato ha effettuato un controllo straordinario del territorio nei quartieri di Picanello, Barriera, Fasano, Canalicchio e nella zona della Scogliera, tra piazza Tricolore e piazza Mancini Battaglia, per prevenire fenomeni di illegalità diffusa in città, come le violazioni al Codice della Strada, la presenza di persone moleste ai semafori cittadini e nelle aree di parcheggio, i reati contro il patrimonio, il rispetto delle prescrizioni imposte alle attività commerciali.

La complessa attività di controllo del territorio è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina” ed è stata svolta unitamente alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Stradale, con il supporto anche di personale della Polizia Locale “Annona”.

L’attenzione degli agenti è stata, anzitutto, rivolta alle attività commerciali e, in particolare, sono stati controllati un autonoleggio, con annesso chiosco-bar, di via Passo Gravina e un minimarket di via Condorelli.

Nel primo caso, durante i controlli, i poliziotti hanno notato un cavo che, ben nascosto nel muretto esterno dell’autonoleggio e del chiosco, finiva dritto all’interno di una botola, generando non pochi sospetti tra gli agenti che, pertanto, hanno ritenuto opportuno approfondire.

Grazie agli accertamenti compiuti dai poliziotti di “Borgo-Ognina”, in sinergia con il personale tecnico dell’Enel, è stato aperto il tombino ed è stato scoperto l’allaccio abusivo di entrambe le attività commerciali alla rete elettrica. Sfruttando il passaggio sottoterra della rete pubblica proprio davanti all’ingresso delle due attività, è stato allacciato in modo abusivo l’intero impianto di illuminazione, con un indebito prelievo di energia elettrica.

Per questa ragione, il titolare delle attività è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto di energia elettrica.

Peraltro, l’attività è risultata priva di Scia e per questo l’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente.

Anche nel secondo controllo, nel minimarket di via Condorelli, è stata accertata la mancanza della necessaria documentazione per lo svolgimento dell’esercizio e, quindi, il titolare è stato sanzionato perché sprovvisto di Scia.

Entrambe le attività sono state sospese in quanto abusive.

Inoltre, grazie al pattugliamento fisso e dinamico delle zone interessate dal controllo straordinario, è stato possibile identificare complessivamente oltre 200 persone e controllare 120 veicoli, elevando ben 56 sanzioni al Codice della strada per infrazioni di vario genere, tra cui la guida senza casco, il parcheggio in divieto di sosta, la mancanza della copertura assicurativa per la responsabilità civile e la guida senza patente. In particolare, in piazza Mancini Battaglia sono state sanzionate 36 auto parcheggiate a ridosso della pista ciclabile e delle strisce pedonali, che costituivano un concreto intralcio ma anche un serio pericolo per ciclisti e per i pedoni in una zona particolarmente frequentata da sportivi e da famiglie.

La vasta operazione di controllo ha comportato la contestazione di sanzioni per complessivi 30 mila euro.

Una specifica attività di contrasto al fenomeno dei lavavetri molesti e dei parcheggiatori abusivi è stata svolta in via Vincenzo Giuffrida, piazza Europa, via Caronda, via Vagliasindi e nella zona della scogliera, con frequenti controlli e passaggi, scongiurando la presenza di soggetti che, in modo illecito, chiedono denaro agli automobilisti per il parcheggio delle auto e per il lavaggio dei vetri delle macchine.

Infine, a Picanello sono state controllate 20 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, mentre nell’intera zona di competenza territoriale del Commissariato è stata eseguita un’attività di monitoraggio di tutte le vittime di atti persecutori e violenza domestica.