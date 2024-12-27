SCOPERTI DALLA POLIZIA DI STATO DUE AUTOLAVAGGI ABUSIVI AD ACIREALE, SANZIONI PER 6 MILA EURO

La Polizia di Stato ha scoperto due autolavaggi abusivi ad Acireale, nel corso di un controllo straordinario del territorio finalizzato, in particolar modo, a contrastare fenomeni di illegalità diffus...

La Polizia di Stato ha scoperto due autolavaggi abusivi ad Acireale, nel corso di un controllo straordinario del territorio finalizzato, in particolar modo, a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e pratiche di abusivismo commerciale.

L’intesa attività svolta nel territorio cittadino è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale unitamente agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e alle pattuglie dei settori “Annona” e “Viabilità” della Polizia Locale.

Tra gli esercizi commerciali controllati, i poliziotti hanno avuto modo di accertare la mancanza della necessaria documentazione per lo svolgimento dell’attività in due autolavaggi situati in due distinte zone di Acireale.

Nello specifico, i due autolavaggi sono stati trovati perfettamente operativi nonostante risultassero sprovvisti delle essenziali autorizzazioni amministrative, come le dichiarazioni di inizio attività (Scia). Grazie alle verifiche effettuate, è stato possibile accertare anche la mancanza di idonea e completa documentazione relativa ad un aspetto fondante l’attività di un autolavaggio, ossia il corretto smaltimento delle acque reflue.

Per queste ragioni, ad entrambi i gestori delle attività sono state comminate sanzioni per 3 mila euro ciascuno ed è stata disposta la conseguente chiusura temporanea dell’autolavaggio fino alla regolarizzazione e all’esibizione della documentazione richiesta.

Il servizio di controllo si è concentrato anche a verificare l’osservanza delle norme del nuovo Codice della Strada, rilevando varie infrazioni che hanno determinato l’elevazione di alcune sanzioni.

Infatti, il pattugliamento dinamico di diverse strade e piazze della città e i diversi posti di controllo istituiti in più punti strategici per la circolazione stradale hanno permesso di identificare complessivamente oltre 210 persone e di controllare 110 veicoli. Sono stati prontamente fermati diversi automobilisti indisciplinati, alcuni dei quali sprovvisti della documentazione richiesta dagli agenti. In particolare, dai controlli dei mezzi è emersa la mancanza della revisione periodica, infrazione che comporta l’immediata sospensione del mezzo dalla circolazione. In totale sono state elevate multe per l’ammontare di circa 1000 euro.