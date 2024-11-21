SCOPERTI TRENTA ALLACCI ABUSIVI ALLA RETE IDRICA A GRAVINA DI CATANIA

Trenta allacci abusivi alla rete idrica sono stati scoperti da Acoset a Gravina di Catania (CT).Gli allacci abusivi sono stati individuati nell’ambito dell’attività di controllo, mirata al contrasto d...

Trenta allacci abusivi alla rete idrica sono stati scoperti da Acoset a Gravina di Catania (CT).

Gli allacci abusivi sono stati individuati nell’ambito dell’attività di controllo, mirata al contrasto dell'uso improprio della risorsa idrica.

Nel corso delle attività, svolte in collaborazione con i carabinieri di Gravina di Catania, sono stati riscontrati diversi accessi e allacci, la maggior parte dei quali sono risultati irregolari.

Il personale dell’azienda, che si occupa di distribuire la risorsa idrica per venti Comuni della provincia di Catania, ha verificato con gli stessi residenti tutte le singole posizioni; interrompendo temporaneamente il collegamento irregolare e invitando gli interessati a regolarizzare la propria situazione contrattuale.

"I controlli eseguiti segnano la volontà, da parte dell’azienda, di porre un freno effettivo all'utilizzo abusivo e indiscriminato di una risorsa preziosa sul territorio, evitando gli sprechi e consentendone una gestione maggiormente consapevole e razionale per tutti.

Spesso l’abusivismo di pochi comporta un grave disservizio per molti altri regolari. La nostra azione, però, non è volta a punire i pochi irregolari, piuttosto a tutelare i molti regolari.

C’è da parte nostra la volontà di garantire il servizio per tutti, anche per coloro i quali hanno di fatto – per molti anni - utilizzato indebitamente la risorsa idrica.

Ringraziamo il comando provinciale dei Carabinieri di Catania e in particolare la Tenenza dei Carabinieri di Gravina di Catania per il supporto. L'attività di controllo continuerà anche nei prossimi mesi e sarà estesa a tutto il territorio gestito da Acoset Spa”, dichiara la governance.