Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, sono intervenuti in via Morabito, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa.

Giunti sul luogo, i poliziotti hanno preso contatti con la persona che aveva richiesto l’intervento, che ha raccontato di aver localizzato nella zona il motociclo elettrico che gli era stato rubato la sera precedente nei pressi del Viale Libertà.

Sulla base dell’indicazione ricevuta, gli agenti hanno iniziato una capillare perlustrazione dell’area segnalata, che ha consentito in breve tempo di individuare esattamente in cui era stato nascosto il motociclo rubato.

Vicino ad un immobile diroccato, infatti, i poliziotti hanno notato un garage in disuso che, anche sulla base di ulteriori informazioni acquisite sul momento, ha insospettito gli agenti. Hanno quindi deciso di accedervi. Con il supporto dei Vigili del Fuoco, il garage è stato aperto e al suo interno gli operatori hanno trovato non solo il motociclo elettrico rubato al cittadino che aveva richiesto l’intervento, ma anche due autovetture, in parte già smontate. All’esito degli accertamenti eseguiti, sono risultate entrambe rubate nei giorni scorsi.

All’interno del garage, i poliziotti hanno rinvenuto anche delle attrezzature utilizzate per lo smontaggio dei veicoli e accertato che vi era un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Il garage sarà oggetto di ulteriori accertamenti finalizzati ad individuare chi ne avesse la disponibilità.

SCOPERTO A CATANIA UN DEPOSITO DI AUTO E MOTO RUBATE: C’ERANO ANCHE LE ATTREZZATURE PER SMONTARLE