SCOPERTO A RANDAZZO CLUB ADIBITO A SALA GIOCHI: MAXIMULTA DI 70.000 EURO

I Carabinieri della Stazione di Randazzo, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e con il supporto del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno...

A cura di Redazione 24 gennaio 2023 12:40

