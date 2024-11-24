SCOPERTO CAPANNONE ADIACENTE ALLA SS121 USATO COME DEPOSITO DI PEZZI RUBATI: SEQUESTRO PER OLTRE 250MILA EURO

Un capannone con decine e decine di pezzi di ricambio rubati è stato scoperto dalla Polizia di Stato, nei giorni scorsi, nel corso di una mirata operazione predisposta dal Questore di Catania per raff...

Il blitz eseguito dagli agenti della squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha consentito di trovare ben 140 pezzi di ricambio, accatastati in un edificio in una zona isolata, adiacente alla strada statale Paternò-Catania, nel quartiere Monte Po, per un valore commerciale di oltre 250 mila euro.

All’interno dello stabile abbandonato, i poliziotti hanno sorpreso due uomini, di 30 e 44 anni, entrambi catanesi, trovati accanto ad un’auto con le mani e i vestiti sporchi di grasso, probabilmente impegnati nelle prime operazioni di smontaggio di alcune parti della macchina.

Alla vista degli agenti, entrambi sono rimasti stupiti e impietriti, comprendendo subito di non avere modo di dileguarsi dal momento che i poliziotti, a bordo delle motociclette, avevano bloccato tutte le possibili vie di fuga.

L’auto sulla quale i due stavano armeggiando, un’Alfa Romeo Giulietta, è risultata rubata due giorni prima a Catania e, grazie all’intervento tempestivo dei poliziotti, è stata recuperata pochi istanti prima di essere del tutto smontata.

Gli agenti della squadra Volanti hanno perlustrato l’intera area e controllato ogni angolo del capannone e grazie all’intervento del personale specializzato della Polizia Stradale sono stati individuati dei segni distintivi di un motore d’auto rubata pochi giorni prima a Francofonte, oltre ad altri pezzi già restituiti ai legittimi proprietari. Sono state trovate anche tante carte di circolazione, gettate in un angolo e nascoste tra i vari pezzi di ricambio.

Inoltre, l’ispezione accurata del casolare ha permesso di scovare un ulteriore nascondiglio, accessibile soltanto da un piccolo varco al punto tale che per fare spazio e rimuovere i pezzi rubati è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, sempre pronti a dare manforte agli interventi della Polizia di Stato. All’interno del covo, erano state depositate altre decine di sportelli e gruppi ottici anteriori e posteriori, passaruota, dispositivi airbag, e altri parti di auto con numero identificativo, tutti riconducibili ai modelli d’auto del gruppo Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep.

Per procedere al prelievo e alla completa catalogazione di tutti i pezzi d’auto rubati e ritrovati nel capannone, i poliziotti hanno dovuto far intervenire ben 4 furgoni di aziende specializzate.

Il 30enne e il 44enne, con alle spalle svariati precedenti di polizia proprio in materia di ricettazione d’auto e riciclaggio di veicoli, sono stati denunciati per ricettazione, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e detenzione di strumenti atti a forzare serrature.

Nel giro di pochi giorni, l’ennesimo intervento dei poliziotti della Questura di Catania ha inferto un duro colpo a ladri e ricettatori di auto e pezzi di ricambio, spazzando via un giro di guadagno illecito per oltre 250 mila euro, considerato, ad esempio, che uno sportello completo costa circa 3 mila euro, un faro mille euro, un paraurti 1300 euro e un airbag 800 euro.

Inoltre, l’azione di contrasto della Polizia di Stato alle azioni criminali commesse a Catania e provincia consentirà di restituire le parti d’auto rubate ai legittimi proprietari che hanno sporto denuncia di furto, contattando gli Uffici della Polizia di Stato, previo appuntamento telefonico al numero 095/7230369.

Questo il quadro completo della refurtiva sequestrata, con i singoli pezzi e i modelli d’auto che potranno essere restituiti ai cittadini, previa esibizione della denuncia presentata al momento del furto:

- Nr. 03 sportelli di metallo di autovettura Lancia Y di colore bianco integri;

- Nr. 04 sportelli di metallo di autovettura Fiat 500L (anteriori e posteriori) di colore bianco integri;

- Nr. 15 sportelli di metallo di autovettura Fiat Panda;

- Nr. 04 sportelli di metallo di autovettura Fiat Punto (2 anteriori e 2 posteriori) di colore grigio integri;

- Nr. 04 sportelli di metallo di autovettura Fiat Panda anteriori e posteriori di colore bianco integri;

- Nr. 04 sportelli di metallo di autovettura Fiat 500L anteriori e posteriori di colore bianco integri;

- Nr. 04 sportelli di metallo di autovettura Lancia Y anteriori e posteriori di colore bianco integri;

- Nr. 04 sedili di autovettura Fiat Panda anteriori e posteriori di colore bianco con disegni a quadri integri;

- Nr. 04 sportelli di metallo di autovettura Lancia Y anteriori e posteriori di colore grigio integri;

- Nr. 02 sportelli di metallo di autovettura Fiat anteriori di colore grigio nero;

- Nr. 01 cofano anteriore di metallo di autovettura Lancia Y di colore bianco;

- Nr. 01 cofano anteriore di metallo di autovettura Fiat 500 L di colore bianco;

- Nr. 01 cofano anteriore di metallo di autovettura Fiat 500 L di colore bianco;

- Nr. 01 cofano anteriore di metallo di autovettura Lancia Y di colore grigio;

- Nr. 1 autoradio di autovettura Fiat

- Nr. 02 sedili di autovettura Lancia Y anteriori e posteriori di colore nero in pelle;

- Nr. 3 centraline di autovettura Fiat.

- Nr. 1 paraurti anteriore di autovettura Fiat Panda di colore blu;

- Nr. 1 paraurti anteriore e posteriore di autovettura Lancia Y di colore grigio;

- Nr. 1 paraurti anteriore di autovettura Alfa Romeo Giulietta di colore bianco;

- Nr. 2 paraurti anteriore di autovettura Fiat 500 L di colore bianco;

- Nr. 1 paraurti posteriore di autovettura Fiat 500 L di colore bianco;

- Nr. 1 paraurti anteriore di autovettura Lancia Y di colore bianco;

- Nr. 2 paraurti posteriore di autovettura Fiat Panda colore caffè;

- Nr. 2 paraurti anteriore di autovettura Fiat Panda di colore bianco;

- Nr. 4 fari anteriori di autovettura Fiat Panda.

- Nr. 2 fari posteriori di autovettura Fiat Panda.

- Nr. 2 fari anteriori di autovettura Alfa Romeo Giulietta.

- Nr. 2 fari posteriori di autovettura Fiat 500 L.

- Nr. 2 fari anteriori di autovettura Fiat 500 L.

- Nr. 2 fari anteriori di autovettura Lancia Y.

- Nr. 8 fari anteriori di autovettura Fiat 500 L.

- Nr. 2 fari anteriori di autovettura Fiat Panda.

- Nr. 2 fari anteriori di autovettura Fiat 500 X.

- Nr. 6 fari anteriori di autovettura Fiat Panda.

- Nr. 2 fari anteriori di autovettura Lancia Y.

- Nr. 2 fari posteriori di autovettura Fiat 500 X.

- Nr. 10 fari posteriori di autovettura Fiat Panda.

- Nr. 2 fari posteriori di autovettura Jeep Renegade.

- Nr. 4 fari posteriori di autovettura Lancia Y.

- Nr. 8 dispositivo airbag estratti dal volante della vettura modello Fiat.

- Nr. 2 dispositivo airbag estratti dal volante della vettura modello Lancia.

- Nr. 6 Passaruota in Metallo di autovettura Panda.