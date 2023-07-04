SCOPERTO CON 10MILA FILE DI VIOLENZE SU BAMBINI, ARRESTATO 38ENNE DI AGRIGENTO

La polizia postale, del servizio centrale di Roma e del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Palermo hanno arrestato, in provincia di Agrigento, un uomo di 38 anni, che aveva un archivio c...

A cura di Redazione 04 luglio 2023 11:49

