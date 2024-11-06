SCOPERTO DALLA POLIZIA DI STATO UN MARKET ABUSIVO A CATANIA, SANZIONI PER 11 MILA EURO. DENUNCIATO IL TITOLARE PER FURTO DI ENERGIA ELETTRICA

La Polizia di Stato ha scoperto un market allestito in modo del tutto abusivo in viale Grimaldi, nel quartiere Librino.Gli accertamenti sono stati svolti dagli agenti della Squadra amministrativa dell...

La Polizia di Stato ha scoperto un market allestito in modo del tutto abusivo in viale Grimaldi, nel quartiere Librino.

Gli accertamenti sono stati svolti dagli agenti della Squadra amministrativa della divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Catania e del commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, nel corso delle attività predisposte dal Questore per verificare l’osservanza delle norme a garanzia delle attività commerciali che operano nel pieno rispetto delle regole e a salvaguardia dei consumatori.

I poliziotti hanno rilevato gravi irregolarità, a cominciare dalla mancanza della basilare documentazione per lo svolgimento dell’attività commerciale, per cui si è resa inevitabile la sua chiusura.

Nello specifico, al titolare dell’esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è stata contestata la mancanza di Scia di vicinato, di Scia somministrazione e Dia sanitaria, elevando sanzioni per un totale di 11 mila euro.

Non solo, i poliziotti hanno pure notato alcune anomalie relative all’allaccio alla rete elettrica e, pertanto, hanno chiesto l’intervento dei tecnici della società elettrica per tutte le verifiche del caso.

Giunti sul posto, i tecnici hanno confermato i sospetti degli agenti, accertando la manomissione del contatore con l’allaccio abusivo alla rete elettrica.

Per questa ragione, per il titolare del market è scattata pure la denuncia, in stato di libertà, per il reato di furto di energia elettrica.