Scoperto deposito d'auto rubate tra Paternò e Licodia

Intervento degli ispettori della Polizia Provinciale

95047.it Operazione sul territorio da parte degli agenti della Polizia Provinciale. In territorio di Paternò, al confine con Santa Maria di Licodia, è stato rinvenuto un vero e proprio deposito di auto rubate: gli agenti hanno fatto irruzione all'interno di una proprietà privata. Non si conoscono ancora i dettagli ma l'improvviso blitz da parte degli agenti ha permesso di verificare come le auto che si trovavano all'interno del fondo erano utilizzate anche come carcasse per l'utilizzo dei pezzi di ricambio.

img-20170111-wa0034

img-20170111-wa0035

img-20170111-wa0036

img-20170111-wa0037

img-20170111-wa0038

img-20170111-wa0039