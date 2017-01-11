Scoperto deposito d'auto rubate tra Paternò e Licodia
Intervento degli ispettori della Polizia Provinciale
A cura di Redazione
11 gennaio 2017 19:11
95047.it Operazione sul territorio da parte degli agenti della Polizia Provinciale. In territorio di Paternò, al confine con Santa Maria di Licodia, è stato rinvenuto un vero e proprio deposito di auto rubate: gli agenti hanno fatto irruzione all'interno di una proprietà privata. Non si conoscono ancora i dettagli ma l'improvviso blitz da parte degli agenti ha permesso di verificare come le auto che si trovavano all'interno del fondo erano utilizzate anche come carcasse per l'utilizzo dei pezzi di ricambio.
