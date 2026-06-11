Scoperto deposito segreto di bombole GPL: sequestrati 445 kg di gas a Giarre

Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco scoprono un deposito illegale di bombole di gas: denunciato un 51enn

I Carabinieri della Stazione di Giarre unitamente a personale della Guardia di Finanza di Riposto e dei Vigili del Fuoco di Catania hanno effettuato dei controlli congiunti presso diverse attività commerciali del centro.

In particolare, l’attività di verifica, che ha preso avvio da informazioni acquisite dalla locale Stazione Carabinieri, ha inizialmente interessato una piccola rivendita di generi alimentari e non, dedita anche alla vendita e consegna a domicilio di bombole di gas, dove non sono emerse irregolarità o criticità in materia di sicurezza. Gli operanti hanno anche accertato come il titolare, un 51enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, effettuasse il trasporto delle bombole di gas in maniere regolare.

Tuttavia, al termine del sopralluogo effettuato in un terreno ubicato sempre nel comune di Giarre, è emerso che il 51enne aveva adibito il fondo di sua proprietà come illecito deposito di bombole di gas, stipate all’interno di un locale realizzato, peraltro, senza alcuna autorizzazione edilizia.

Tutte le bombole trovate, per uh totale di 445 kg di G.P.L., sono state sottoposte a sequestro preventivo unitamente al locale realizzato in spregio alla normativa in materia edilizia.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva per il 51enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per aver omesso di presentare la S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e le conseguenti comunicazioni relative agli obblighi di sicurezza antincendio e per la realizzazione abusiva del manufatto.

L’attività ispettiva congiunta, scaturita dalla raccolta informativa dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e arricchita dall’apporto di competenze specialistiche della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, ha consentito di implementare le condizioni di sicurezza e il rispetto delle normative relative ai prodotti energetici, prevenendo rischi per le persone e danni per la comunità.