SCOPERTO PANIFICIO A SAN GIOVANNI GALERMO CON PRODOTTI SCADUTI: 400 CHILI SEQUESTRATI E MULTA DA 3.500 EURO

Nuova stretta della task force coordinata dalla Polizia di Stato contro il fenomeno dell’abusivismo commerciale in città, in particolare nel quartiere di San Giovanni Galermo, a tutela dei commercianti che rispettano le regole e a garanzia della salute dei consumatori.

L’articolata attività di controllo è stata coordinata, negli scorsi giorni, dagli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e ha visto impegnati diversi poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Stradale, il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, unitamente ai settori “Annona” e “Viabilità” della Polizia Locale, al fine di verificare le autorizzazioni previste per la vendita di alimenti da parte dei commercianti “itineranti”.

Nello specifico, sono stati controllati due venditori ambulanti, uno di ortofrutta in via San Giovanni Battista e uno di prodotti ittici in via Ustica, entrambi sanzionati dalla Polizia Locale sia per la mancanza delle autorizzazioni per la vendita di alimenti sia per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Inoltre, entrambi sono stati sanzionati dal Corpo Forestale per l’assenza della documentazione utile ad attestare la tracciabilità dei prodotti in vendita. Ciò ha determinato il sequestro di 20 chili di pesce, distrutto sul posto, e di 272 chili di frutta e verdura, donate in beneficenza dopo i necessari accertamenti.

Durante tutte le fasi dei controlli, i poliziotti hanno assicurato una cornice di sicurezza che ha consentito di svolgere gli accertamenti nel pieno rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Su via Galermo, poi, sono stati controllati un pescivendolo e un panificio. Il pescivendolo è stato sanzionato dalla Polizia Locale per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla licenza e dal Corpo Forestale per alcune irregolarità relative alla tracciabilità dei prodotti ittici con conseguente sequestro di 11 chili di pesce, distrutto sul posto. In totale, nei confronti dell’uomo sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 4116 euro.

Nel panificio, invece, sono state riscontrate diverse gravi criticità, come farine, lievito e pasta scaduti.

Nonostante fossero scaduti, i prodotti sono stati trovati posti in vendita agli ignari consumatori, con un serio e concreto rischio per la loro salute.

Complessivamente, sono stati sequestrati ben 400 chili di prodotti alimentari, immediatamente distrutti perché non idonei al consumo umano, e sono state elevate nei confronti dell’uomo sanzioni per un ammontare di 3500 euro.

Contestualmente ai controlli finalizzati a fronteggiare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, i poliziotti hanno pattugliato l’intero quartiere con posti di controllo fissi e dinamici che hanno permesso di identificare 110 persone, delle quali 30 già note alle forze di polizia, e di controllare 50 veicoli.

La Polizia Stradale e il Reparto Prevenzione Crimine, con il fondamentale supporto del settore “Viabilità” della Polizia Locale, hanno sanzionato 15 utenti della strada, elevando 6 sanzioni per parcheggio in divieto di sosta, 2 sanzioni per guida senza patente, 2 per mancanza della copertura assicurativa e 5 per mancanza del casco protettivo.