SCOPERTO UN B&B AD ACIREALE CON “ODORI NAUSEABONDI E BIANCHERIA SUDICIA
Nei giorni scorsi, personale della Squadra Amministrativa del Commissariato P.S. di Acireale, unitamente a personale dell’ASP, della Polizia Municipale – Settore Annona e dell’Ufficio Tecnico del Comune, ha sottoposto a controllo un B&B situato presso la nota frazione acese di Scillichenti.
Nel corso del controllo venivano riscontrate numerose violazioni ed anomalie, soprattutto legate a carenze igieniche.
In particolare, venivano verificati odori nauseabondi, scarsa aerazione ed insufficiente illuminazione, biancheria visivamente vecchia e sudicia, assenza di manutenzione, umidità ed altro ancora.
Quanto rilevato, previ significativi rilievi fotografici, veniva rassegnato al Sindaco di Acireale, Autorità Sanitaria Locale, per i conseguenti provvedimenti che saranno ritenuti opportuni.
Altri controlli congiunti, coordinati dal Commissariato di P.S di Acireale, verranno realizzati nei prossimi giorni nei confronti di B&B al fine di individuare eventuali strutture ricettive non idonee a svolgere l’attività.