SCOPERTO UN MATTATOIO ABUSIVO A PATERNÒ: TROVATE CARCASSE DI ANIMALI RUBATI

I carabinieri dei Nas di Catania, nell'ambito di controlli agli allevamenti e alla filiera alimentare delle carni, hanno scoperto un mattatoio abusivo attivato all'interno di un'azienda zootecnica nel comprensorio di Paternò. All'interno c'era un uomo già noto alle forze dell'ordine, intento a macellare clandestinamente numerosi capi di bestiame di provenienza sospetta, in ambienti non autorizzati, con attrezzature in pessime condizioni d'igiene e senza alcun controllo veterinario. Nell'insediamento, grande 30mila metri quadri, sono state scoperte alcune aree all'aperto in cui, in maniera incontrollata, venivano depositati rifiuti speciali costituiti da materiali aziendali esausti, deiezioni animali e addirittura scarti di lavorazione che l'allevatore dopo la macellazione bruciava e interrava.

Proprio da un attento esame dei resti e materiali combusti è stato possibile recuperare e codificare i dispositivi elettronici identificativi asportati dagli animali macellati clandestinamente, che hanno permesso di risalire alla provenienza dei capi, in alcuni casi oggetto di precedenti denunce di smarrimento sporte da allevatori locali. Al termine delle operazioni, con la collaborazione di veterinari ufficiali dei distretti di Catania e Paternò, sono stati sequestrati l'allevamento, le aree inquinate, il mattatoio e 60 capi di bestiame destinati all'abbattimento, considerato che non erano censiti all'anagrafe veterinaria né sottoposti alla profilassi sanitaria imposta dalla legge. L'allevatore è stato denunciato all'autorità giudiziaria.