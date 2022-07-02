SCOPPIA BOMBOLA DI GAS DURANTE INCENDIO NELL’AGRIGENTINO, FERITI TRE VIGILI DEL FUOCO

Tre vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento sono rimasti feriti, dopo la deflagrazione di una bombola vuota gettata come rifiuto, mentre erano impegnati nell’opera di spegnimento di un i...

Tre vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento sono rimasti feriti, dopo la deflagrazione di una bombola vuota gettata come rifiuto, mentre erano impegnati nell’opera di spegnimento di un incendio lungo la strada statale 640, precisamente in contrada “San Benedetto”, tra i territori di Agrigento e Favara.

Durante le operazioni di spegnimento, all’improvviso, è esplosa una bombola di gas. Una bombola che era in mezzo al canneto in fiamme e di cui i pompieri non s’erano affatto accorti.

Tre i pompieri che sono rimasti appunto feriti e subito sono stati portati al vicino pronto soccorso. Tutti e tre, stando a quanto emerge al momento, avrebbero problemi di udito. Uno, in maniera particolare. I medici li stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti necessari. La deflagrazione non li ha, per fortuna, raggiunti.