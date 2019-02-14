95047

SCOPPIA UNA RISSA IN UN CONDOMINIO A LICATA: 5 PERSONE ARRESTATE

14 febbraio 2019 14:36
Cinque uomini, tutti licatesi, sono stati gli artefici ieri sera di un combattimento per strada nei pressi di un condominio in contrada Bugiades, sotto gli occhi allibiti e terrorizzati di alcuni passanti.

I Carabinieri della Compagnia di Licata (Ag) sono intervenuti mentre i cinque uomini si stavano azzuffando, utilizzando anche un piccone ed una grossa spranga di ferro.

Non è stato facile per i militari bloccare subito i contendenti ma, dopo qualche minuto, l’arrivo di ulteriori rinforzi ha consentito di separare definitivamente le parti e di riportare la calma.

La violenta rissa sarebbe scaturita da una discussione di cui non sono ancora chiari i motivi, probabilmente legati a questioni di vicinato.

I cinque individui, a seguito della brutale lite, hanno riportato lesioni di vario genere e sono stati accompagnati al locale ospedale per le cure del caso ma, fortunatamente, nessuno di loro è in pericolo di vita.

Ultimate le procedure di identificazione, i Carabinieri hanno arrestato i cinque uomini, con l’accusa di “Rissa aggravata”, sequestrando il piccone e la spranga di ferro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli autori della rissa sono stati tutti ristretti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

