SCOPPIA UNA RISSA IN UN CONDOMINIO A LICATA: 5 PERSONE ARRESTATE

Cinque uomini, tutti licatesi, sono stati gli artefici ieri sera di un combattimento per strada nei pressi di un condominio in contrada Bugiades, sotto gli occhi allibiti e terrorizzati di alcuni pass...

Cinque uomini, tutti licatesi, sono stati gli artefici ieri sera di un combattimento per strada nei pressi di un condominio in contrada Bugiades, sotto gli occhi allibiti e terrorizzati di alcuni passanti.

I Carabinieri della Compagnia di Licata (Ag) sono intervenuti mentre i cinque uomini si stavano azzuffando, utilizzando anche un piccone ed una grossa spranga di ferro.

Non è stato facile per i militari bloccare subito i contendenti ma, dopo qualche minuto, l’arrivo di ulteriori rinforzi ha consentito di separare definitivamente le parti e di riportare la calma.

La violenta rissa sarebbe scaturita da una discussione di cui non sono ancora chiari i motivi, probabilmente legati a questioni di vicinato.

I cinque individui, a seguito della brutale lite, hanno riportato lesioni di vario genere e sono stati accompagnati al locale ospedale per le cure del caso ma, fortunatamente, nessuno di loro è in pericolo di vita.

Ultimate le procedure di identificazione, i Carabinieri hanno arrestato i cinque uomini, con l’accusa di “Rissa aggravata”, sequestrando il piccone e la spranga di ferro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli autori della rissa sono stati tutti ristretti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.