SCORDIA, ACCENDONO UN FUOCO, MA ALLA VISTA DEL DRONE CORRONO A SPEGNERLO, ALZANDO LE MANI IN SEGNO DI RESA.

Si parla tanto di utilizzo di droni e oggi i volontari del Gruppo Comunale di San Giovanni La Punta (Ct) hanno documentato un piccolo esempio di ciò che possono fare.

Durante il servizio di avvistamento incendi, l'Organizzazione di volontariato ha fatto volare il proprio velivolo, avvistando. un piccolo fuoco, teoricamente controllato da qualcuno, Pratica vietata in questo periodo.

E' bastata la presenza del drone in aria e le luci blu in lontananza per far desistere gli autori del falò, che sono subito corsi a soffocare le fiamme, sbracciandosi in segno di resa.