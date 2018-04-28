SCORDIA: Assalto a un mini market, arrestato rapinatore

I carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato il 25enne Salvatore Malgioglio di Scordia, perché ritenuto responsabile di rapina aggravata.

SCORDIA: Assalto a un mini market, arrestato rapinatore

Nella serata del 26 aprile scorso il giovane, armato di pistola e con il volto in parte travisato da un cappellino, irrompendo in un minimarket di Via Garibaldi a Scordia e, sotto la minaccia dell’arma, aveva costretto un impiegato a consegnargli i 300 euro contenuti nella cassa.

Grazie a degli approfondimenti investigativi svolti celermente dagli uomini del Nucleo Operativo, si è giunti in casa del sospettato dove, previa perquisizione, è stata rinvenuta la pistola Beretta modello 92 utilizzata dal reo per la consumazione del reato.

La pistola, una fedele riproduzione dell’originale, è stata posta sotto sequestro.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.