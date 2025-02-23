SCORDIA, AUTO PRECIPITA NELLA SCARPATA: I CARABINIERI SALVANO DUE GIOVANI FIDANZATI

E’ accaduto a Scordia, alle prime luci dell’alba dello scorso 8 febbraio: l’auto su cui viaggiava una coppia di giovani fidanzati scordiensi di 26 e 22 anni, di ritorno da un serata tra amici, nel per...

E’ accaduto a Scordia, alle prime luci dell’alba dello scorso 8 febbraio: l’auto su cui viaggiava una coppia di giovani fidanzati scordiensi di 26 e 22 anni, di ritorno da un serata tra amici, nel percorrere il tratto della SP/29 antistante il locale cimitero, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato il muretto di contenimento della carreggiata, distruggendolo e precipitando nella scarpata sottostante, con un volo di oltre venti metri.

Grazie ad un passante, la notizia dell’incidente è prontamente giunta al “112” e la Centrale Operativa ha allertato una “gazzella” della Sezione Radiomobile che, in pochi minuti, ha raggiunto i malcapitati.

I militari dell’Arma, arrivati prima del 118, hanno intuito che non c’era tempo da perdere pertanto, vista la gravità della situazione, hanno cercato di comprendere se i due fossero coscienti.

Quando solo uno dei due ha risposto, riferendo di non potersi muovere, i Carabinieri hanno compreso che anche l’altro passeggero era ancora nella carcassa dell’auto, ma era privo di conoscenza.

In quei concitati momenti, l’equipaggio non ha esitato a inoltrarsi nella scarpata dove il veicolo era precipitato e, nonostante il terreno accidentato e reso viscido dalle piogge, è riuscito a raggiungere i due ragazzi.

Mantenendo un costante contatto visivo con il 26enne, al fine di rassicurarlo, i Carabinieri hanno tentato di farsi strada tra le lamiere, appurando che l’auto era capovolta su una fiancata proprio sul letto del torrente Cava, cosa che ha reso i soccorsi ancor più complicati.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco e del personale medico, infatti, vista la precarietà della via di accesso al mezzo ribaltato, i militari dell’Arma hanno dovuto creare un apposito passaggio per loro, arrampicandosi su per il dirupo e, mediante una cesoia, tagliando la vegetazione che avrebbe ostacolato i soccorsi.

Solo in tal modo è stato possibile, per i vari operatori intervenuti, arrivare dai due feriti e, divelte le lamiere, estrarli dall’autovettura.

I due fidanzati sono stati quindi trasportati d’urgenza uno presso il Pronto Soccorso del Policlinico e l’altra presso quello del San Marco di Catania dove, fortunatamente, è stato accertato che non sono in pericolo di vita.

La notizia del pauroso incidente si è sparsa rapidamente nella comunità di Scordia, suscitando sgomento ma anche commozione per la sorte della coppia di ragazzi che, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, sono stati portati in salvo.

Le famiglie dei giovani hanno voluto, infatti, ringraziare “gli angeli custodi” che, quella notte, con coraggio e professionalità, hanno reso possibile questo “lieto fine”.