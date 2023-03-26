SCORDIA, CINQUANTENNE FERITO CON DIVERSE COLTELLATE: DUE FERMATI
26 marzo 2023 20:22
Un 50enne è stato ferito con numerose coltellate da due persone in contrada Rasoli, in territorio di Scordia, nel Catanese.
L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri.
La vittima è stato condotto con un'ambulanza nell'ospedale di Militello Val di Catania.
Le indagini dei Carabinieri di Palagonia hanno immediatamente chiuso il cerchio sui due autori del tentato omicidio, che sono stati fermati.