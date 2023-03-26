SCORDIA, CINQUANTENNE FERITO CON DIVERSE COLTELLATE: DUE FERMATI

Un 50enne è stato ferito con numerose coltellate da due persone in contrada Rasoli, in territorio di Scordia, nel Catanese.L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri.La vittima è stato condot...

A cura di Redazione 26 marzo 2023 20:22

