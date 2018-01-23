SCORDIA: Dallo scooter in corsa lancia un sacchetto pieno di droga. Inseguito ed arrestato.

I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza un 19enne di Scordia, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spacc...

I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza un 19enne di Scordia, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del Nucleo Radiomobile hanno dovuto inseguire il giovane per le strade di Scordia perché questi, vedendo la “gazzella”, era salito a bordo del suo Honda SH fuggendo a folle velocità e lanciando involucro di plastica.

Bloccato il fuggitivo e recuperato il pacchetto gli operanti hanno rinvenuto all’interno 62 dosi di marijuana. Estendendo le operazioni alla persona e all’abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto altre dosi di marijuana, un bilancino di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato per il confezionamento della droga.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.