SCORDIA: DANNEGGIA LE CASSETTE DELLE LETTERE IN UN CONDOMINO E TENTA DI ESTORCERE DENARO A DUE INQUILINI
I Carabinieri della Stazione di Scordia hanno arrestato nella flagranza FERRARO Anthony, 32enne, del luogo, per tentata estorsione, minacce aggravate, danneggiamento e porto illegale di strumenti atti ad offendere.
Ieri sera, l’uomo armato di un bastone, con la punta in metallo, ha danneggiato alcune cassette delle lettere in un condominio del centro di Scordia minacciando di morte due inquilini, tentando di estorcergli la somma di euro 500 pena ulteriori rappresaglie. Intervenuti altri condomini l’uomo ha desistito nel suo intento allontanandosi.
Una pattuglia giunta immediatamente sul posto ha ritracciato e bloccato il 32enne a piedi in una via limitrofa.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Caltagirone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.