SCORDIA, EVADE DAI DOMICILIARI, RINTRACCIATO IN PIAZZA E ARRESTATO
I Carabinieri della stazione di Scordia hanno arresto, in flagranza di reato, il 48enne del luogo Mario Tirendi,
I militari dell’Arma, impegnati in servizi mirati al controllo straordinario del territorio, accertavano l’evasione dell’uomo dal proprio domicilio e, dopo aver setacciato l’intera area urbana, sorprendevano l’evaso, che non ha fornito alcuna utile indicazione sulla propria condotta, nei pressi della piazza principale del paese.
L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.