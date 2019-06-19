95047

SCORDIA, EVADE DAI DOMICILIARI, RINTRACCIATO IN PIAZZA E ARRESTATO

I Carabinieri della stazione di Scordia hanno arresto, in flagranza di reato, il 48enne del luogo Mario Tirendi, per evasione dagli arresti domiciliari.I militari dell’Arma, impegnati in servizi mirat...

A cura di Redazione Redazione
19 giugno 2019 16:35
SCORDIA, EVADE DAI DOMICILIARI, RINTRACCIATO IN PIAZZA E ARRESTATO -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della stazione di Scordia hanno arresto, in flagranza di reato, il 48enne del luogo Mario Tirendi,

SCORDIA, EVADE DAI DOMICILIARI, RINTRACCIATO IN PIAZZA E ARRESTATO
SCORDIA, EVADE DAI DOMICILIARI, RINTRACCIATO IN PIAZZA E ARRESTATO
per evasione dagli arresti domiciliari.

I militari dell’Arma, impegnati in servizi mirati al controllo straordinario del territorio, accertavano l’evasione dell’uomo dal proprio domicilio e, dopo aver setacciato l’intera area urbana, sorprendevano l’evaso, che non ha fornito alcuna utile indicazione sulla propria condotta, nei pressi della piazza principale del paese.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047