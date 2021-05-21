SCORDIA. GIOVANISSIMO SPACCIATORE BECCATO CON LA DROGA IN CASA: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Scordia hanno arrestato un giovane di 16 anni, del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.La costante attività info inve...

I Carabinieri della Stazione di Scordia hanno arrestato un giovane di 16 anni, del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La costante attività info investigativa svolta dai militari aveva indirizzato la loro attenzione sul minorenne, descritto dalle “voci di paese” come spacciatore di droga ai giovani scordiensi nel centro cittadino.

Effettuati pertanto i preliminari accertamenti, i militari si sono recati presso la sua abitazione, una villetta nell’immediata periferia di Scordia e, quindi, dopo aver comunicato alla madre del giovane la necessità di dover eseguire una perquisizione, sono entrati nella stanza del figlio che in quel momento stava dormendo il quale, però, ha immediatamente negato di detenere droga.

Le bugie si dice che abbiano le gambe corte ed infatti il ragazzo, che appariva visibilmente scosso alla vista dei militari intenti a perquisire la sua stanza, per alleviare gli ormai inevitabili gravami con la legge ha spontaneamente prelevato, sotto alcuni indumenti nel suo armadio, una busta contenente 22 dosi di marijuana già confezionate per la vendita, un involucro con ulteriori 27 grammi della medesima sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.

Il minore, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il cento di prima accoglienza per minori di Catania in via Franchetti.