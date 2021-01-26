SCORDIA: GIRAVA CON IL CALESSE E LA SCORTA IN SCOOTER DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Scordia hanno denunciato un 25enne del posto, poiché ritenuto responsabile di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, nonché vilipendio delle forze armate.I militari...

I Carabinieri della Stazione di Scordia hanno denunciato un 25enne del posto, poiché ritenuto responsabile di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, nonché vilipendio delle forze armate.

I militari, nell’ambito di un servizio finalizzato al rispetto delle norme anti covid-19, nel percorrere la S.P.28, hanno notato un calesse trainato da un cavallo e condotto da un 36enne del posto, “scortato” a breve distanza da uno scooter con a bordo un 24enne e l’odierno denunciato. Quest’ultimo, all’alt imposto, facendo anche ampi gesti provocatori con una mano, ha inveito contro i militari, per poi continuare, durante il relativo controllo, a minacciare uno degli operanti e ad offendere la divisa indossata, motivo per il quale si è proceduto a denunciarlo.

I tre soggetti, non avendo alcuna valida motivazione per circolare, sono stati sanzionati per la violazione di cui all’art. 4 c.3 D.L. 19/2020.