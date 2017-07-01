95047

SCORDIA: INCENDIO DISTRUGGE FABBRICA DI MOBILI - FOTO

Nel pomeriggio di ieri, a Scordia, una fabbrica di mobili e sedute per ufficio é stata interessata da un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.Diverse squadre dei vigili del fuoc...

01 luglio 2017 09:11
Nel pomeriggio di ieri, a Scordia, una fabbrica di mobili e sedute per ufficio é stata interessata da un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

Diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale e da più distaccamenti del territorio provinciale, sono intervenute sul posto contenendo i danni alla fabbrica e scongiurando che edifici limitrofi ed un vicino impianto di distribuzione di carburanti, venissero coinvolti nell'incendio.

