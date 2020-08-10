SCORDIA: INVEISCONO CONTRO LE FORZE DELL’ORDINE SU FACEBOOK, DENUNCIATI

I Carabinieri della Stazione di Scordia hanno denunciato due donne, una di 64 e l’altra di 26 anni, nonchè un uomo di 36, tutti del posto, perché ritenute responsabili le prime due di vilipendio delle...

I Carabinieri della Stazione di Scordia hanno denunciato due donne, una di 64 e l’altra di 26 anni, nonchè un uomo di 36, tutti del posto, perché ritenute responsabili le prime due di vilipendio delle Forze Armate, mentre il terzo di istigazione a delinquere.

I fatti che hanno originato la denuncia dei tre all’autorità giudiziaria risalgono a qualche giorno addietro allorquando, nell’ambito dei servizi predisposti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento epidemico da COVID-19, i militari avevano effettuato un controllo un chiosco bar e quindi proceduto alla sua temporanea sospensione a seguito delle irregolarità riscontrate.

Tale provvedimento dei militari, però, aveva suscitato il vivo risentimento dei denunciati nei confronti di Carabinieri e degli appartenenti in genere alle Forze di Polizia, manifestato attraverso dei messaggi pubblicati sul famoso social media “Facebook”.

In essi, in particolare, le due donne esprimevano tutto il loro disprezzo e frasi irriguardose mentre l’uomo, addirittura, incitava gli altri utenti a commettere atti violenti nei confronti dei militari.