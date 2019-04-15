I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 37enne Gaetano PALERMO di Lentini (SR), in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone in or...

SCORDIA: LADRO INCASTRATO DALLE TRACCE EMATICHE LASCIATE NELL'APPARTAMENTO SVALIGIATO

ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone in ordine al reato di furto in abitazione.

Il 24 novembre 2017, per entrare in quell’abitazione di via Sandro Pertini a Scordia aveva infranto un vetro ferendosi ad una mano. Ignaro di aver lasciato delle tracce sul pavimento dell’immobile, aveva razziato preziosi e materiale informatico per poi fuggire via.

Gli investigatori dell’Arma, in sede di sopralluogo, repertarono la sostanza ematica che, analizzata dagli specialisti del RIS di Messina, hanno consentito l’identificazione del reo.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.