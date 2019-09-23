SCORDIA: NASCONDEVA IN CASA LA DROGA E L’OCCORRENTE PER DOSARLA E VENDERLA

I Carabinieri della Stazione di Scordia, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato nella flagranza il 26enne Gaetano FASSARI del posto, poiché ritenut...

I Carabinieri della Stazione di Scordia, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato nella flagranza il 26enne Gaetano FASSARI del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa i militari hanno fattoi irruzione nell’abitazione del giovane, già ai domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico per aver perpetrato dei reati contro il patrimonio, luogo in cui, previa perquisizione, sono sati rinvenuti e sequestrati circa 80 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish, nonché un bilancino elettronico di precisione.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.