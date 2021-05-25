SCORDIA. NASCONDEVA LA DROGA NELLO SCOOTER: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eilportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato in Scordia un giovane del posto perché rite...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eilportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato in Scordia un giovane del posto perché ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari avevano svolto un’intensa attività infoinvestigativa che li aveva portati a focalizzare la loro attenzione su quel giovane che, come informalmente appreso, era sospettato di detenere sostanze stupefacenti.

Così, dopo aver effettuati i preliminari accertamenti, si sono diretti verso l’attività commerciale del padre di quest’ultimo, un artigiano, il quale alla vista dei Carabinieri ha immediatamente chiamato il figlio dicendogli di rientrare immediatamente, cosa effettivamente avvenuta nel giro di qualche minuto.

All’arrivo del giovane i militari gli hanno comunicato la necessità di dover procedere ad una perquisizione presso l’abitazione familiare dove egli convive con i genitori quindi, prima di iniziare le operazioni e dopo aver valutato che era forse meglio alleviare gli ormai inevitabili gravami giudiziari, li ha condotti nel garage prelevando quindi dal sottosella del proprio scooter una busta contenente 110 grammi di marijuana.

Il prosieguo della perquisizione ha poi consentito di trovare sul comodino della sua camera una ventina di bustine di plastica con chiusura ermetica, solitamente utilizzate per il confezionamento delle singole dosi di droga.

Il giovane, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari. (g/t)